ＤｅＮＡは４日、横浜スタジアムで５日に行われる中日とのオープン戦に、２軍からドラフト１位ルーキーの小田康一郎内野手（青学大）、育成ドラフト１位の清水詩太（うた）内野手（京都国際高）、育成３年目の高見沢郁魅内野手の３人が参加すると発表した。ＤｅＮＡでは２月のキャンプから、コンディショニング重視の方針により新人６選手はすべて２軍で調整を続けている。その上で１位の小田らが１軍の練習試合やオープン戦に