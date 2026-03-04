歌舞伎俳優の片岡愛之助が４日、東京・新橋演舞場で行われた「流白浪燦星碧翠の麗城（ルパン三世へきすいのれいじょう）」（５〜２７日）の公開舞台稽古に中村米吉、市川中車、市川笑也、市川笑三郎らと出席した。愛之助がルパン三世を演じるルパン歌舞伎の第２弾。ルパン一味は抜群のチームワークで「中車さんの銭形のとっつぁんは、出てきただけで顔がほころぶ。自然と盛り上がります」と紹介。さらに「笑也さんの不二子