【2月3日(火)】Rayflowerとして初のファンミーティングが行われた。沢山の花キュー(Rayflower FC会員の俗称)と遊んだ。テレビ『クイズ！脳ベルSHOW』出演を田澤にちょっとイジられる。いやぁ、童心にかえった感じで楽しかったよ。この時のパネルの製作と設営は、櫻澤がやりました。DIY力強めなドラムが叩けるおじさんです。【2月9日(月)】今年は、gibkiy gibkiy gibkiy 結成10周年。BARKSでインタビューを受けました。その内容はこ