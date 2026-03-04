2016年、愛知県蒲郡市で女性が自宅で殺害された事件から、間もなく10年となります。事件はいまだ未解決ですが、2025年には、名古屋で26年前に起きた未解決事件の容疑者が逮捕されていて、遺族は「必ず事件は解決する」と希望を抱いています。司さん：「優しい母親だったなと思いますね」多香子さん：「本当に頼りがいがある人でした」 蒲郡市に住む杉浦司さん(61)、多香子さん(61)夫婦は10年前、最愛の母・加津代さ