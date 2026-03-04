米ヘビーメタルバンドのラム・オブ・ゴッドのボーカル、ランディ・ブライが、友人たちとUFOを目撃したというエピソードを明かした。ランディはMetal Hammerの質疑応答セッションで、クラッチのボーカル、ニール・ファロンから不思議な物体を目にしたことがあるかと尋ねられた際、ノース・カロライナ州の海辺で友人たちと共に奇妙な物体に遭遇したと語った。 【写真】未解決「レンデルシャ