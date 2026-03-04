岡山大学 岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センターが、公開講座「育てて食べよう美味しい夏野菜」の受講生を募集しています。定員30人。 2026年4月14日～9月1日、岡山農場（岡山市北区津島桑の木町）で、農学部の安場健一郎教授や大学院・学部の学生が家庭菜園について指導します。野菜栽培の基礎や葉菜類の間引き、栽培管理や収穫など「家庭菜園のツボ」を学ぶことができます。 受講者は野菜