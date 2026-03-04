４日、北京の人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の記者会見。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京3月4日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の婁勤倹（ろう・きんけん）報道官は4日の記者会見で次のように述べた。新時代における中国共産党の民族事業の歴史的方向に立脚し、民族団結進歩促進法を制定することは、中華民族が歴史から未来、伝統から現代へ歩みを進め、多元から一体へ凝集す