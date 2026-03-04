アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃が続き中東情勢が緊迫化しています。長野市では4日、市民団体による緊急の抗議活動が行われました。日本時間の先月28日に始まったアメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃。この攻撃によりイランの最高指導者、「ハメネイ師」が死亡。イラン側は報復攻撃のほか、原油などを運ぶ重要な海上交通路である「ホルムズ海峡」を事実上、封鎖しています。中東情勢は緊迫化していて、日