キンキンでうまい！ そして泡アートも楽しめる！アサヒビールは、『アサヒスーパードライ』の“辛口のうまさ”をより引き立てる「冷え」の訴求を強化。1月製造分からパッケージを刷新し、体験型の常設コンセプトショップ「BEER DINER SUPER DRY TOKYO」もオープン。筆者はオープンに先駆けて3月2日に行われた内覧会へ行ってきました。店舗の様子や気になるメニューをご紹介します。「冷え」体験拠点「BEER DINER SUPER DRY TOKYO」