世界平和統一家庭連合＝旧統一教会に対して東京高裁が解散を命じる決定をしました。高知県内の被害者の会は会見を開き、教団に対し被害者への謝罪と賠償を求めました。旧統一教会の高額献金の問題をめぐっては、2025年3月に東京地裁が「長期間にわたり類例のない膨大な被害を生じさせた」として解散を命じましたが、教団側は決定を不服として東京高裁に即時抗告していました。高裁の審理で、教団側は2009年に出したコンプライアン