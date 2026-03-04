４日、北京の人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の記者会見。（北京＝新華社記者／王曦）【新華社北京3月4日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の婁勤倹（ろう・きんけん）報道官は4日の記者会見で、国家の主権、安全、発展の利益を守ることはあらゆる対外交流の出発点であり帰着点でもあると述べた。婁氏は次のように強調した。台湾問題は中国の内政であり、中国の核心的利益中の核心である。日本