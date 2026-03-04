最近の物価、高すぎませんか？ スーパーに行っても「うわ、これまた値上がりしてる……」と、ついつい買い物をためらってしまう人も多いはず。総務省統計局のデータを見ても、2025年の消費者物価指数は2020年比で3.0％も上昇。そのくせ給料はドカンと上がるわけでもなく、サラリーマンのお小遣いは1990年ごろのピーク時から半減しているなんてデータもあるくらいです。そりゃあ、たまに余剰資金ができても「とりあえず貯金しておく