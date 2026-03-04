４日、第３回会議以降の提案処理状況について報告する何報翔氏。（北京＝新華社記者／劉衛兵）【新華社北京3月4日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議が4日、北京で開幕した。何報翔（か・ほうしょう）全国委副主席が開幕会議で、全国委常務委員会を代表して第3回会議（2025年3月）以降の提案処理状況について報告。第3回会議以降に提出された提案は5992件、審査を経て受理した提案は5061件で、提案の99.9