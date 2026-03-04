２０２５年の生活保護の申請件数は速報値で２５万６４３８件（前年比４５７件増）に上り、３年連続で過去最多を更新したことが厚生労働省の集計でわかった。増加は６年連続。厚労省は、物価高で生活が苦しくなった単身世帯の増加などが背景にあるとみている。厚労省によると、２５年１２月時点で受給しているのは１６３万７５００世帯。このうち高齢者の単身世帯が５１・３％を占めた。申請数は現在の統計方法となった１３年か