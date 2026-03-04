米テキサス州サンアントニオでの集会で発言するタラリコ州下院議員＝1日（AP＝共同）【リチャードソン共同】11月の米中間選挙に向けて共和、民主両党の候補指名獲得を争う予備選が3日、全米の第1弾としてテキサス州など南部3州で投開票された。米主要メディアによると、同州の連邦上院選の民主党予備選では穏健派のタラリコ州下院議員（36）が、急進左派のクロケット連邦下院議員（44）を破り勝利を確実にした。本選で38年ぶりと