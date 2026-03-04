気象庁は4日、岐阜県と長野県の境にまたがる焼岳の噴火警戒レベルを「2」から「1」に引き下げました。焼岳では、山頂付近を震源とする火山性地震が増加し、今年1月25日に、噴火警戒レベルが「2」の火口周辺規制に引き上げられていました。しかし、先月以降は火山活動の低下が認められ、気象庁は4日、「想定火口域から概ね1キロ以内に影響する噴火の可能性は低くなった」として、警戒レベルを「1」（活火山であることに留意）