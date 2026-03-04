3月4日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』に、今年1月に第1子出産を発表した高畑充希がVTR出演。“家が一番”と感じる瞬間を明かした。【関連】高畑充希、海外進出に意欲「チャンスがあったらいつでもどこでも行きたいな」番組のインタビューで“家が一番と感じる時は？”という質問をされると、高畑は、「家のことやらなきゃいけないんで、ずぼらとは縁を切りましたけれども」「毎日自分を褒めてます。“なんてえらいんだ、今