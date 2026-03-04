ユニクロは、ポケモン30周年を記念したUTコレクションを3月下旬頃に販売すると発表した。 【画像あり】懐かしの水彩画タッチのポケモンたちがラインナップ 今回登場するコレクションでは、原点となる初代の水彩タッチのアートの表現を用いたデザインがラインナップされている。 MENとKIDSが登場し、それぞれでラインナップが異なる。 （文＝リアルサウンドテック編集部）