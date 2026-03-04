MIYOSHI RUGは、ポケモン30周年を記念した「Pokémon RUG COLLECTION」の発売を発表した。 【画像あり】「Pokémon RUG COLLECTION」ラインナップ一覧 ポケモンと暮らすことをコンセプトに、4種類のラグマットが登場する。 登場するのは、ピカチュウ、メタモン、モンスターボール、カビゴンの4つのデザインだ。それぞれサイズ感が異なり、カビゴンは等身大となっている。 抽選販売を採用しており