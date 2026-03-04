北陸電力の株主の一部が志賀原子力発電所の1号機と2号機が再稼働すると、重大事故が起きて損害が生じかねないとして、経営陣に再稼働の差し止めを求めた裁判で、富山地方裁判所は4日、請求を棄却しました。この裁判は、能登半島地震で原発の危険性や避難計画の不備が露呈したとして、石川と富山両県の株主が北陸電力に再稼働の差し止めを求めたもので、再稼働を前提とした経営陣の判断が、会社法に定められた注意義務に違反するか