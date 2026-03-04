覚書に署名した茂木外相（右）とカナダのマッケイ駐日大使＝4日午後、外務省茂木敏充外相とカナダのマッケイ駐日大使は4日、外務省で面会し、第三国で紛争や自然災害といった緊急事態が起きた際、滞在する自国民の退避で互いに協力する覚書に署名した。平時から危機管理プロセスなどの情報を共有し、円滑な連携を図る。6日のカーニー首相来日を控え、協力強化を進めた形だ。外務省によると、両国はこれまでも国民退避で協力し