イスラエル軍は、イランへの新たな大規模攻撃を始めたと発表しました。イスラエル軍は日本時間4日午後5時頃、SNSへの投稿で、イランの首都・テヘランへ大規模攻撃を開始したと発表しました。また、テヘラン上空で自国のF35戦闘機がイラン軍の戦闘機を撃墜したと明らかにしました。F35が有人の軍用機を撃墜するのは世界初だとしています。アメリカとイスラエルはイランへの攻撃を連日行っていて、イラン国営通信によると、全土で787