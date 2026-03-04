3月4日、任期満了に伴う社民党の党首選が告示された。13年ぶりの選挙戦となる見通しで、21日から22日に投票がおこなわれ、23日に開票される予定だ。【写真】「もう辞めちまえよ」と批判が殺到した福島みずほ・ラサールの“金クレ動画”社民党副党首のラサール石井参院議員は3日、自身の事務所スタッフのXを通じて党首選への出馬を表明。決意表明の動画も公開したが、その内容が波紋を広げている。波紋を広げているラサール石井