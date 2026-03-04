4日、24年に63歳で亡くなった人気アニメ「ちびまる子ちゃん」の主人公・まる子役などで知られる声優・TARAKOさんの三回忌を迎えた。まる子の一番の親友であるたまちゃん役の声優・渡辺菜生子（66）がこの日自身のX（旧ツイッター）を更新し、TARAKOさんへの思いをつづった。渡辺は「今日は、大切な相方の3回忌。早いようで、まだ？というようでもあり。でも、心の中では、毎日会話しています」と、TARAKOさんがピースをしてい