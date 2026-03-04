「予約困難店」や「高級レストラン」に出没する人はどんな人か。富裕層マーケティングを長く手掛ける西田理一郎さんは「お金持ちが利用しているイメージがあるかもしれない。しかし、本物の富裕層はそこにはいない。高級店やホテル貸し切りなど、ありとあらゆる最高級サービスを知り尽くした彼らがこぞって使うとっておきの場所がある」という――。■予約困難店よりも贅沢な場所昔から富裕層の世界では、別荘に人を招いたり、自宅