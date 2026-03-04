世界的な食糧不足に日本はどう対処すればいいか。鹿児島大学教授の佐野雅昭さんは「日本の農業は肥料や米を除く農産物の種子の9割程度を輸入に依存する。最悪のケースを想定したとき、農水省は芋の主食化を推測している」という――。※本稿は、佐野雅昭『日本漁業の不都合な真実』（新潮社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Ricardo Soares※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Ricardo Soares■輸入ストップ