健康長寿と嗜好品の相関関係は何か。医師の帯津良一さんは「杓子定規に、お酒が悪い、たばこをやめろと決めつける必要はない。今日一日がんばったご褒美として少し気分がよくなる程度にお酒を飲んだり、リラックスのためにたばこを吸ったりするのは立派な養生だ」という――。※本稿は、帯津良一『やり残したことは、死んでからやればいい』（廣済堂出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／taka4332※写真はイメージ