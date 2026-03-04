富裕層の世界にも、宅飲みはある。富裕層マーケティングを長く手掛ける西田理一郎さんは「さぞ高級なものを食べているのだろうと思われがちだが、テーブルに並ぶ食べものは意外に質素だ。スーパーで100円台で買えるおつまみもあるが、その背景には富裕層特有の考え方がある」という――。■500万円のワインのお供ある週末の夜、私は東京・港区の某タワーマンション最上階にいた。エレベーターが開いた瞬間、目に飛び込んできたのは