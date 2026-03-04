【モデルプレス＝2026/03/04】日本テレビが2026年3月4日、都内にて2026年4月期改編説明会を実施。King ＆ Princeがレギュラーを務める「キントレ」（同局系／毎週土曜13時30分〜 ※関東ローカル）について言及した。【写真】キンプリメンバー、シャツ一枚で色気溢れる◆日本テレビ、King ＆ Princeは「魅力的なお二人」3月をもって放送を終了する同番組について同局は「今も多くの視聴者の方にご支持いただけてる番組だと思ってお