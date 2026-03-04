ガールズグループ2NE1のパク・サンダラが、突然の薬物使用疑惑について、自ら口を開いた。3月4日、パク・サンダラは自身のインスタグラムストーリーに、「薬物を使用したことはありません。彼女が健康であることを願っています」という文章を投稿した。【画像】未成年との“逢瀬”を語るパク・サンダラ彼女がこのような文章を投稿したのは、去る3日に同グループのメンバー、パク・ボムによる突然の暴露があったためだ。パク・ボム