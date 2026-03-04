ＷＢＣ連覇を狙う日本代表の１次ラウンド初戦となる６日の台湾戦（東京ドーム）に先発予定のドジャース・山本由伸投手（２７）が４日、東京ドーム内で会見に臨んだ。周囲には昨季の激闘の疲労を心配する声もあったが、ＷＢＣ出場を決断した背番号１８。この日も米メディアから同様の質問を受けたが、「ドジャースは日本の国民の皆さんというか、どれだけＷＢＣを大切にしているかというのはすごく理解をしてくださってますし。