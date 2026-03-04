マーガレットＳ２着のヒシアイラ（牡３歳、栗東・池江泰寿厩舎、父モーリス）は葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１４００メートル）を目標にする。チューリップ賞１５着のホワイトオーキッド（牝３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父キズナ）は西塚洸二騎手との再コンビでファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１２００メートル）を予定する。１勝クラス２着のタカスタカスタカスは三浦皇成騎手とのコンビ継続で１