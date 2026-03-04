関東〜九州ではスギ花粉のピークとなっていますが、今シーズンの花粉は手ごわいです。1平方センチメートル(親指の爪くらい)で100個以上が「極めて多い」ランクですが、東京都内では約4000個と過去最多クラスを観測しました。今後の傾向と対策をまとめました。東京都内で花粉大量飛散のサイン「花粉光環」出現今日4日(水)は、九州〜関東では天気が回復し、東京都心の最高気温は15.8℃と3月下旬並みとなりました。「雨上がりの晴れ」