◇プロ野球ファーム・春季教育リーグ阪神１２―５ハヤテ（４日・ちゅ〜るスタジアム清水）常葉大橘高出身の阪神・佐野大陽一塁手（２４）が地元・静岡で行われたハヤテ戦に「７番一塁」でスタメン出場した。１点リードの４回無死一、三塁では左翼線へ適時二塁打を放って、一挙６点の口火を切った。得意な打撃で存在をアピールした。富士宮市生まれで、常葉大橘高出身。中部大から独立リーグの富山を経て、２０２４年ドラフト