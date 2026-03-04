高知市の新年度の当初予算案は過去最大の1684億円で、このうち教育振興の分野ではプール事故を教訓にした安全対策の経費などが盛り込まれています。3月4日に高知市議会が開会し、執行部から一般会計の当初予算案や条例議案などあわせて70件が提出されました。一般会計当初予算案の総額は、2025年度より44億円多い1684億円と過去最大で3年連続の増加です。このうち教育振興の分野は大幅増の37億円で、小学校の水泳の授業中に