◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026 グループステージ第1節 日本 2-0 チャイニーズ・タイペイ(日本時間4日、オーストラリア)先制点を挙げた谷川萌々子選手がゴールシーンを振り返りました。谷川選手は後半16分、相手DFラインの裏へ抜け出すと高橋はな選手の浮き球パスを胸トラップしゴールへ蹴り込みました。試合後のインタビューで「はなさんがいい状態でボールを持っていたので、オフサイドにかからないよう抜け出