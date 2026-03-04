４日午後５時３５分頃、ＪＲ横須賀線の横浜―新川崎駅間で人身事故が発生した。この影響で、同線の東京―久里浜駅間、東海道線の東京―熱海駅間、京浜東北線の大宮―大船駅間、湘南新宿ラインの新宿―逗子・小田原駅間のそれぞれ上下線で運転を一時見合わせた。ＪＲ東日本によると、午後７時４５分頃、横須賀線と東海道線、湘南新宿ラインが運転を再開し、京浜東北線も午後７時５５分頃、運転を再開した。