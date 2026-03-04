宮内庁は秋篠宮ご夫妻が8月中旬、南米のパラグアイを公式訪問されると発表しました。宮内庁によりますと、2026年は日本人のパラグアイ移住90周年の節目にあたり、ご夫妻は大統領からの招待を受け、8月中旬に公式訪問される方向で調整が進められているということです。秋篠宮さまがパラグアイを訪問されるのは、2006年の移住70周年以来20年ぶり2回目で、長女の小室眞子さんも10年前に滞在しています。日程は1週間程度で、首都アスン