モデル・タレントとしてZ世代から支持を集める伊藤桃々プロデュースのランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」から、新作ランジェリーが登場しました。女性の強さと色気をテーマにしたデザインは、身に着けるだけで気分を高めてくれる特別な存在。エレガントなレースや繊細なディテールが魅力の新作ランジェリーをご紹介します♪ 情熱的なルージュレッド 価格：4,980円(税込)