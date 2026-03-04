楽天の浅村栄斗選手オンラインカジノで賭博をしたとして、宮城県警は4日、賭博容疑でプロ野球楽天の浅村栄斗選手（35）とコーチ2人を書類送検した。3人は容疑を認めている。3人の書類送検容疑は、スマートフォンを使って海外のオンラインカジノサイトに接続し、賭博をした疑い。球団は「（本人らは）違法性を認識しないまま、興味本位で利用したことを深く反省している。球団として今後の当局の判断、結果をもとに適切な対応