フジテレビ系のアニメ「サザエさん」で、イクラちゃんの声を担当した声優の桂玲子（かつら・れいこ＝本名・金内玲子）さんが２月２２日、誤嚥（ごえん）性肺炎で死去した。８９歳だった。告別式は近親者で済ませた。１９７１年から２０２５年まで、「ハーイ」「チャーン」「バブー」の三つの言葉を使い分けてしゃべるイクラちゃんの初代声優を務めたほか、カツオの同級生のかおりちゃんや、タラちゃんの友達のリカちゃんも長年