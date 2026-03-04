◇オープン戦ロッテ3―4楽天（2026年3月4日静岡県草薙総合運動場硬式野球場）ロッテは3―3の9回1死二塁から鈴木大に右越え二塁打を浴びてサヨナラ負け。オープン戦は3敗1分けとなった。それでも2番・右翼で出場した藤原恭大が2安打1四球で2得点と気を吐いた。初回に中前打を放つと、4回は先頭で四球を選んで出塁し、すかさず二盗。けん制悪送球で三塁に進み、1死後にソトの左前適時打で先制のホームを踏んだ。6回には1