Ｊ１ＦＣ東京は７日、「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」の第５節・横浜Ｍ戦をＭＵＦＧ国立でホーム開催する。「ＦＣ東京でタイトルをとって、Ｗ杯に行くことが、僕の大きな目標」と話すＤＦ長友佑都（３９）が２試合ぶりの勝利へ、闘志を燃やした。聖地・国立での戦いを前に東福岡高出身の長友は「やっぱり何度戦っても国立というのは、憧れというか夢の舞台というのは変わらない。そこに足を踏み入れると自然とモチベーションと