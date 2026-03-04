木曜日は関東から西の地域と東北南部の太平洋側で広く晴れる見込みです。最高気温は水曜日と同じか高い所が多く、日差しの暖かさを感じられそうです。北日本や北陸の雪や雨も、日中はやんでいく見込みです。【CGで見る】明日5日の花粉情報広い範囲で「極めて多い」広く晴れ東日本や北日本を中心に風が強く吹く所も木曜日は関東から西の地域と東北南部の太平洋側で広く晴れそうです。広い範囲で日差しがたっぷり届きますが、東