4日午後4時前、最大瞬間風速18.2メートルの強風を観測した東京都内。中央区の勝どきでマンションの外壁近くにある足場が崩れました。現場周辺では歩道の一部などが封鎖され、緊迫した状況となっていました。4日も北日本の各地で3月の雪が高校受験のシーズンを直撃し、関東では暴風が吹き荒れました。北海道・帯広市は積雪が急増。駅前にあるシカのオブジェの背中に雪が積もり、雪だるまも置かれています。積雪は15cmから一気に30cm