県内の公立高校で1次募集の入学試験が行われ、5,400人余りの受験生が関門に挑みました。合格発表は来週金曜日です。今年度から高校での受験番号の張り出しがなくなり、受験生は専用のウェブサイトで結果を確認することになります。県内の公立高校の1次募集は、一般選抜と特色選抜の学力検査が行われました。受験したのは全日制と定時制、合わせて5,355人です。県教育庁によりますと、県中央部の高校1校で国語の聞き取り問題が聞こ