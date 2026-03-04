去年、市街地に大量出没したクマへの対応をめぐり県議会で議論が交わされました。県はいわゆる“公務員ハンター”の採用に力を入れることにしていて、将来的には県内各地に6人を配置したい考えも明らかにしています。県議会の福祉環境委員会では『クマ被害を未然に防ぐための対策事業』について議論が交わされました。県は新年度、カメラでクマを感知すると低周波音を出して追い払う機器＝「くまドン」を県内3か所に設置して