テレ東は、2026年4月1日（水）深夜24時30分〜25時に「水曜日、私の夫に抱かれてください」（略して「すいだか」）を放送します。原作は、U-NEXTが手掛けているコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子による同名作。【動画】「水曜日、私の夫に抱かれてください」最速ティザー映像29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（かみすふみゆき）と順調に交際をしていた小吹蓉子（こぶきようこ）。ある日、神栖から「妻にバレた。