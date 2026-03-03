今年10周年を迎えるリラックマの友だちチャイロイコグマと、アイドルとキャラクターのコラボレーションに特化したカフェ「S-PiCK CAFE（エスピックカフェ）」のコラボカフェが、3月5日（木）から4月2日（木）までの期間限定で、東京と兵庫で開催される。【写真】全部頼みたい！かわいすぎるカフェメニュー一覧■カフェ限定のオリジナルグッズも今回、東京の「S-PiCK CAFE 」と兵庫の「CONCEPT CAFE KOBE BY SWEETS PARADISE