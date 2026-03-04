2月20日に発売された『SM11』。発売初週から圧倒的な販売本数で1位を獲得。2位にも『SM10』が入っており、あらためてボーケイシリーズの人気の高さを証明することとなった。『SM11』について、二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。【写真】1位〜10位をまとめて発表！ ウェッジ売り上げランキングドライバーなどに比べるとウェッジは発売当初から一気に売れていくというクラブではないのですが、『SM11』は固定ファンがい